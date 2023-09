Originell! Diese 26 wunderschönen Jungennamen stammen aus Rumänien

Solltet ihr euch für einen rumänischen Jungennamen entscheiden, könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass der Vorname in Deutschland garantiert selten verwendet wird und ihr so eurem Kleinen einen ganz besonderen Namen gebt. Einige der männlichen Vornamen, die aus dem Land am Schwarzen Meer stammen, habt ihr vielleicht schon einmal in ähnlicher Schreibweise gesehen, andere hingegen sind so typisch für das Land, dass ihr sie mit Sicherheit noch nie gesehen habt. Manche von ihnen haben eine biblische Bedeutung, andere wiederum einen griechischen oder römischen Ursprung. Doch egal wie der rumänische Jungenname geschrieben wird, die Aussprache dieser ist (erstaunlicherweise) sehr leicht, der Klang der Namen so schön und die Schreibweise auch überhaupt nicht kompliziert.