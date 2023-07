Ursachen für das Aussterben von Vornamen

Eine mögliche Ursache für das Aussterben von Vornamen ist, dass sich die Gesellschaft verändert – und damit ihre Normen, Werte und Vorlieben. So werden heute oft andere Namen bevorzugt als noch vor einigen Jahrzehnten. Auch der Einfluss von Medien und Promis kann dazu führen, dass bestimmte Vornamen an Beliebtheit verlieren. Außerdem schwappen immer mehr Vornamen aus dem Ausland zu uns herüber, die werdenden Eltern attraktiver erscheinen. Dadurch werden auch exotische Vornamen immer beliebter, während traditionelle Namen in Vergessenheit geraten.