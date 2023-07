Die beliebtesten "König der Löwen"-Namen

Ganz nah an Weihnachten kam im Jahr 2021 die Tochter von Schlagersängerin Helene Fischer (geboren im August 1984) und ihrem Lebensgefährten Thomas Seitel zur Welt. Das Baby wurde Berichten zufolge zu Hause statt – wie ursprünglich geplant – in der Klinik geboren. Das kleine Mädchen heißt "Nala", wie die Löwin aus dem Disney-Film "Der König der Löwen". Der Name "Nala" stammt aus Suaheli und bedeutet übersetzt "die Löwin" oder auch "die Königin".

Zu den Disney-Filmen hat Helene Fischer eine besondere Beziehung: Für den Film "Vaiana" sang sie bereits den Song "Ich bin bereit", und auch in ihrer "Helene-Fischer-Show" gab es mehrmals Lieder aus "Der König der Löwen" zu hören.