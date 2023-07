Die beliebtesten "Star Wars"-Mädchennamen: Eine Hommage an die galaktischen Heldinnen

Leia

Der Name Leia stammt aus dem "Star Wars"-Universum und ist eng mit der ikonischen Prinzessin Leia Organa verbunden. Sie ist eine der Hauptfiguren der Originaltrilogie und wird von Carrie Fisher verkörpert. Der Name Leia hat hebräische Wurzeln und bedeutet "müde" oder "erschöpft". Trotz dieser Bedeutung ist der Name bei Star-Wars-Fans sehr beliebt und wird oft als Hommage an die mutige und starke Prinzessin gewählt.