Einzigartig! Diese 14 Jungennamen für das Sternzeichen Krebs sind unbeschreiblich schön

Euer kleiner Schatz wird zwischen dem 22. Juni und 22. Juli geboren? Perfekt, dann bekommt ihr einen fröhlichen Krebs-Jungen und werdet jede Menge Spaß mit ihm haben, denn Krebs-Geborene sind sehr an ihr Zuhause gebunden, sie fühlen sich dort am wohlsten und sichersten. Jungen mit dem Sternzeichen Krebs besitzen eine loyale und schützende Seite, die sehr von allen geschätzt wird. Sie haben ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen und eine sehr gute Menschenkenntnis. Für ihre Freunde sind sie stets der Fels in der Brandung.