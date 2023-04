Jungennamen mit i hinten

Ari

Im Albanischen bedeutet Ari "Löwe", im Norwegischen ist Ari der "Adler". Für den Ursprung des Namens gibt es verschiedene Theorien, unter anderem wird Ari als Kurzform des griechischen Philosophen Aristoteles gelesen. Ari kann als Jungen- und Mädchenname verwendet werden.

Georgi

Der Name Georgi ist die slawische Variante von Georg. Georg wiederrum geht zurück auf den griechischen Namen Georgios und bedeutet "der Landarbeiter", "der Bauer".

Gianni

Gianni ist ein italienischer männlicher Vorname und eine Kurzform von Giovanni (deutsches Pendant: Johannes). Der Name bedeutet in etwa "Gott ist gnädig". Die weibliche Form ist Gianna.

Henri / Henry

Henri (alternativ: Henry) ist ein sehr beliebter Vorname und unter anderem die englische Version von Heinrich. Henri setzt sich zusammen aus den althochdeutschen Wörtern "heima" (Heimat) und "rihhi" (mächtig, reich), was sich als "mächtiger Herrscher" oder "Hausherr" übersetzen lässt.

Juri

Juri ist eine weitere slawische Form von Georg, was sich mit "Landwirt" oder "Bauer" übersetzen lässt. Alternativ kann man den Namen auch Yuri schreiben.

Kai

Die Bedeutung des Vornamens Kai geht auf das niederdeutsche Wort "kempe" (Kämpfer, Krieger) zurück. Alternativ lässt sich eine Verbindung zum griechischen Begriff "katharos" (rein) knüpfen.

Levi

Levi ist ein hebräischer Vorname und bezieht sich auf den gleichnamigen biblischen Stammvater. Der Name lässt sich mit "verbunden sein" übersetzen. Levi ist in der Bibel der dritte Sohn von Jakob und Lea, von ihm entsprang der israelische Stamm der Leviten.

Lenni / Lenny

Lenni ist eine Kurzform von Lennart oder Leonhard und lässt sich mit "mutiger Löwe" oder "starker Löwe" übersetzen. Im Althochdeutschen bedeutet "leo" Löwe und "harti" mutig oder stark.

Nikolai

Der Vorname Nikolai geht zurück auf den altgriechischen Nikolaos und bedeutet übersetzt "Sieg des Volkes" oder "Sieger des Volkes". Er setzt sich zusammen aus "nike" (Sieg) und "iaos" (das Volk).

Sami

Sami ist eine Kurzform des hebräischen Namens Samuel, der "von Gott erbeten" oder "der von Gott Erhörte" bedeutet. Im Arabischen ist Sami ein vollwertiger Vorname und bedeutet "der Erhabene".

Jungennamen mit i, ie oder y am Ende

Ilay

Der Vorname Ilay gewinnt zunehmend an Beliebtheit – und er kann sowohl an Jungen als auch an Mädchen vergeben werden. Der Name hat hebräische Wurzeln und bedeutet in etwa "der Überlegene".

Charlie

Aus der englischen Verkleinerungsform des männlichen Vornamen Charles und des weiblichen Vornamen Charline hat sich Charlie als eigenständiger Name herausgebildet. Er zählt somit als Unisex-Name.

Eddy

Der Name Eddy ist eine Kurzform von Eduard oder Edward. Er hat einen altenglischen Ursprung und leitet sich von den Worten "ead" für "das Vermögen" und "weard" für "Wächter" oder "Hüter" ab. Die Bedeutung des Namen wird interpretiert als "Hüter seines Besitzes".

Finley

Der Jungenname hat altirische Wurzeln und setzt sich aus den Worten "fionn" für "blond" und "laogh" für "Krieger" zusammen. Somit kann Finley übersetzt werden mit "blonder Krieger".