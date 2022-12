Diese alten deutschen Mädchennamen könnten euch gefallen

Alma

Ihr seid euch sicher, eurer Mädchen wird einmal mutig um die Welt segeln, den höchsten Berg erklimmen oder die tiefsten Tiefen erkunden und dabei jeder Gefahr trotzen? Wie wäre es da mit dem klangvollen Namen Alma? Dieser bedeutet nicht weniger als "die Tapfere" und lässt so bereits große Taten erahnen.

Anna

Ein noch heute weit verbreiteter Mädchenname. Er geht bis auf die Zeit vor Christi Geburt zurück, denn bereits Marias (Mutter Jesu) Mutter hieß Anna. So steht sie mit ihrem Namen als Schutzpatronin für alle Mütter.

Bertha

Die Bedeutung dieses Namens ist zumeist als "die Strahlende" festgelegt und steht so für Schönheit und Anmut.

Britta

Für viele Eltern klingt Brigitte vermutlich zu altmodisch für die heutige Zeit. Britta hingegen klingt etwas frischer und verspielter, auch wenn es nur die Kurzform von Brigitte ist. Dieser eigenständige Name bedeutet übersetzt "die Erhabene" oder "die Göttliche".

Edith

Zurückgehend auf einen altenglischen Mädchennamen, steht Edith für Vermögen und Besitz und darf frei als "Schützin des Erbes" übersetzt werden.

Eleonore

Dieser altdeutsche Mädchenname klingt majestätisch und galant – wie der Name einer Prinzessin aus einem Märchen, das in weiter Ferne spielt. Und so erklärt sich vielleicht seine Bedeutung, welche Eleonore als "die Fremde" bezeichnet und so eine elegante Distanz aufbaut. Ein spannender Name.

Elke

So eigensinnig und frech wie sich dieser Name anhören mag, desto vornehmer ist er aber. Er ist die Kurzform von Adelheid und hat die Bedeutung "die Adelige" oder "die Vornehme".

Elli

Elli kann als kurze Variante vieler Vornamen gesehen werden, die mit "El-" anfangen. Der Name kann auch für sich alleine stehen und klingt dabei nicht altmodisch, sondern ziemlich frech. Er wird gerne mit "die von Gott Gesandte" übersetzt.

Elsa

Der Name Elsa hat spätestens nach dem Disneyfilm "die Eiskönigin" seinen altmodischen Ruf verloren. Als Kurzform von Elisabeth stammt der Vorname aus dem Hebräischen und bedeutet übersetzt "Mein Gott ist Fülle" oder "Mein Gott hat geschworen".

Emilia

Hier ist die Bedeutung des Namens nicht ganz einfach nachzuverfolgen. Am ehesten kommt die Geschichte um einen römischen Familiennamen infrage. Das Geschlecht der Aemilier soll so als Grundlage für den späteren deutschen Mädchennamen Emilia stehen. Dies würde in etwa "die Eifrige" oder auch "die Hübsche" bedeuten. So oder so: ein wunderschöner Name.

Emma

Von dem altgermanischen Namen Irma abstammend, steht Emma für die Begriffe "erhaben, gewaltig" und "groß".

Erna

Ernas wissen genau was sie wollen. Laut der althochdeutschen Übersetzung sollen sie ernst und entschlossen sein. Erna ist die Kurzform von Ernestine und passt zu kleinen Kämpferinnen.