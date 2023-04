Schöne Jungennamen mit J – von ungewöhnlich bis populär

Jungennamen mit J und 6 Buchstaben

Jannik (Jannick)

Jannik ist ursprünglich eine skandinavische Koseform von Jan. Mittlerweile ist Jannik ein eigenständiger Name, der auch in Deutschland sehr beliebt ist. Er geht zurück auf den biblischen Namen Johannes, der "Gott ist gnädig" bedeutet.

Jannis

Der Vorname Jannis geht ebenfalls auf den hebräischen Namen Johannes zurück und bedeutet "Gott ist gnädig". Er ist vor allem in den Niederlanden, Norddeutschland und Griechenland sehr verbreitet.

Jeremy

Jeremy ist ein englischer Vorname, der auch in Deutschland vorkommt. Er leitet sich von dem hebräischen Namen Jeremias ab und bedeutet so viel wie "Gott erhöht".

Jasper

Jasper ist die niederdeutsche, friesische und englische Version von Kaspar. Den Namen Kaspar trägt einer der drei Heiligen Könige in der Bibel. Im Persischen bedeutet Kaspar "Schatzmeister".

Justus

Der Name Justus geht auf den lateinischen Begriff "iustus" (gerecht) zurück und bedeutet "der Gerechte". Er kam in Deutschland Mitte der 1980er-Jahre in Mode und wird immer noch gerne vergeben.

Jerome

Jerome gibt es in verschiedenen Schreibweisen; in Frankreich zum Beispiel schreibt man "Jérôme". Die einfache englische Variante Jerome stammt vom lateinischen Namen "Hieronymos" ab, der wiederrum auf den griechischen Namen "Hieronymus" zurückgeht. Im altgriechischen bedeutet "hieros" heilig und "onoma" Name. Jerome bedeutet demnach in etwa "der Mann mit dem heiligen Namen".

Justin

Justin ist eine abgewandelte Version von Justus, was auf den lateinischen Begriff "iustus" (gerecht) zurückgeht. Justin bedeutet demnach "der Gerechte"; weibliche Formen sind Justina oder Justine.

Julius

Der männliche Vorname Julius ist lateinischen Ursprung. Er bedeutet in etwa "vom Geschlecht der Julier" und ist seit dem späten 19. Jahrhundert immer wieder ein beliebter Name in Deutschland.

Julian

Julian ist eine Abwandlung von Julius und bedeutet demnach ebenfalls "vom Geschlecht der Julier". Julian ist ein international beliebter Name, man findet ihn unter anderem in den Versionen Julien (französisch), Juljan (albanisch), Julián (spanisch) und Giuliano (italienisch).

Joshua

Joshua geht auf den hebräischen Namen "Jehoschua" zurück und ist ein biblischer Name. Er bedeutet so viel wie "Gott ist heil".

Jordan

Der Name Jordan lässt sich auf zwei Ursprünge zurückführen. Einerseits ist der Name germanischer Herkunft und setzt sich zusammen aus den altnordischen Begriffen "jordh" (Erde) und "nantha" (wagemutig, kühn). Andererseits lässt sich der Name auf den hebräischen Begriff "jarad" beziehen, was herabfließen, sinken bedeutet. Der Name ist vor allem im englischsprachigen Raum sehr verbreitet und ist ein Unisex-Name.