Mädchennamen mit J und 4 Buchstaben

Jada

Der weiblicher Vorname Jada ist besonders im karibischen Inselstaat Jamaika beliebt und wurde von dem grünen Schmuckstein Jade abgeleitet. Jada ist aber auch ein hebräischer Name aus dem ersten Testament. Somit hat Jada auch zwei unterschiedliche Bedeutungen: "der Juwel" oder "der Edelstein" und "die Wissende", abgeleitet von dem hebräischen Wort "yadha".

Jana

Jana ist eine Kurzform des weiblichen Vornamens Johanna, dem weiblichen Pendant zu Johannes mit hebräischen Wurzeln. Jana, genau wie Johanna, bedeutet "Gott ist gnädig" oder "die Gottbegnadete". Die ost-friesländische Form des Namen ist Janna und wird in Deutschland seltener vergeben.

Jara

Jara ist ein weiblicher Vorname, der seinen Ursprung in vielen Ländern und Sprachen dieser Welt hat. Auf Isländisch bedeutet Jara "Kampf" oder "Kampfensart". In Südamerika werden ihm allerdings oft die Bedeutungen "Schmetterling" und "Frühling" zugesprochen.

Jill

Jill ist die Kurzform des weiblichen Vornamen Jillian, der wiederum eine Schreibweise für den englischen Namen Gillian ist. Gillian leitet sich von dem lateinischen Namen Julius ab. Im antiken Rom war der Name Julius eine Bezeichnung für die männlichen Mitglieder des Geschlechts der Julier. Deshalb bedeutet auch Jill "aus dem Geschlecht der Julier stammend".

Jonna

Die Kurzform von Johanna kommt aus dem Hebräischen und hat sich als eigenständiger Vorname durchgesetzt. Er setzt sich aus den Wörtern "jahwe" für "Gott" und "chanan" für "gnädig sein" zusammen. Übersetzt werden kann der Name daher mit "Jahwe ist gnädig".

Jule

Der Mädchenname Jule hat seinen Ursprung in der lateinischen Sprache. Jule ist eine Kurzform der weiblichen Vornamen Julia, Juliana oder Juliane aber hat sich in den letzten Jahrzehnten als eigenständiger Name etabliert. Allerdings findet man diese Variante fast ausschließlich in Deutschland, im Ausland ist der Name Jule weniger bekannt.

Juna

Der Mädchenname Juna ist ein relativ seltener Name auf dem europäischen Kontinent. Er kommt aus der keltischen Sprache und wird als "Die Gewünschte" verstanden.

Juno

Der Mädchenname Juno hat seinen Ursprung in der römischen Mythologie. Juno war die Frau des Jupiter. Sie galt als Göttin der Geburt, Ehe und Fürsorge. Heute ist der Name auch durch das US-amerikanische Filmmelodram Juno aus dem Jahr 2007 bekannt.