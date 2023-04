Jungennamen mit K und 4 Buchstaben

Karl

Der Name Karl geht auf das althochdeutsche Wort "karal" zurück, was in etwa Mann, Ehemann bzw. Geliebter bedeutet. Oft wird Karl auch mit "freier Mann" übersetzt. Karl gehörte Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er-Jahre zu den beliebtesten deutschen Vornamen. Im letzten Jahrzehnt hat Karl sich erneut zu einem sehr häufig vergebenen Jungennamen entwickelt.

Keno

Der Name Keno ist eine friesische Version von Konrad und war lange Zeit ein sehr seltener Name in Deutschland, der sich langsam zu einem immer beliebteren Jungennamen entwickelt. Konrad ist althochdeutscher Herkunft und bedeutet in etwa "der kühne Ratgeber".

Kian

Kian lässt sich auf verschiedene Ursprünge zurückführen. Als anglisierte Version des irischen Vornamens Cian bedeutet er "lang" oder "alt". Im persischen Sprachraum lässt sich Kian mit "König" übersetzen.

Kurt

Kurt ist ein germanischer Name und eine Kurzform von Konrad oder Kunibert. Der Name lässt sich mit "der kühne Ratgeber" übersetzen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehörte Kurt zu den beliebtesten Jungennamen in Deutschland, heute wird er nur noch selten vergeben.

Jungennamen mit K und 5 Buchstaben

Klaas

Klaas ist die niederdeutsche Version von Nikolaus, der wiederrum auf den griechischen Namen Nikolaos zurückgeht und sich mit "Sieg(er) des Volkes" übersetzen lässt. Der Name ist vor allem in Norddeutschland und den Niederlanden verbreitet.

Kevin

Kevin ist die anglisierte Form des altirischen Namens "Cóemgen" bzw. "Caoimhghín". Er setzt sich zusammen aus den irischen Begriffen "caomh" (lieb, teuer, schön) und "gin" (Geburt, Kind) und bedeutet so viel wie "der Anmutige von Geburt an" oder "der Geliebte".

Karlo

Karlo ist eine Abwandlung von Karl, was sich im Althochdeutschen mit "der freie Mann" übersetzen lässt. Das weibliche Pendant ist Karla bzw. Carla.

Kalle

Kalle ist die skandinavische Form von Karl und wird in Deutschland oft als Kurzform von Karl oder Karl-Heinz verwendet. Er geht ebenfalls zurück auf den althochdeutschen Begriff "karal" (Mann, Ehemann) und ist besonders in Norddeutschland verbreitet.