Beliebte Mädchennamen mit K – von selten bis klassisch

Mädchennamen mit K

Kaja

Der Mädchenname Kaja hat zwei sehr unterschiedliche Bedeutungen. Als skandinavische Abkürzung von Katharina bedeutet Kaja "die Reine" und auf Hawaii wird Kaja als "das Meer" übersetzt.

Karen

Karen ist eine skandinavische Weiterentwicklung von dem deutschen Namen Katharina, wird allerdings auch öfter mit dem lateinischen Wort "carus" für "lieb" und "teuer" in Verbindung gebracht. Wer seine Tochter Karen nennen möchte, sollte jedoch bedenken, dass "Karen" neuerdings als Begriff für weiße Frauen verwendet wird, die nicht einsehen wollen, wie privilegiert sie sind.

Katharina

Der Mädchenname Katharina ist wohl einer der beliebtesten Vornamen aller Zeiten in Deutschland. Er stammt von dem griechischen Adjektiv "καθαρός" (katharos, "rein") ab und trägt deshalb die Bedeutung "die Reine". Verbreitet wurde der Name durch Katharina die Große, die als Kaiserin ganze 34 Jahre lang Russland regierte. Sie kreierte eine Bürgerverwaltung und reformierte das Bildungswesen.

Keira

Der Name Keira ist ein Mädchenname irischen Ursprungs und bedeutet "die kleine Dunkle". Keira ist ein attraktiver Mädchenname, der in vielen Ländern durch den Erfolg der Schauspielerin Keira Knightley enorm an Popularität gewonnen hat.

Kerstin

Der Mädchenname Kerstin ist eine skandinavische Version des deutschen Namens Christiane. Beide tragen die Bedeutung "die Christliche", "die Gottestreue" oder "die Gesalbte".

Kiki

Kiki ist eine Kurzform des griechischen Mädchennamen Kiriaki und bedeutet übersetzt "Sonntagskind". Heutzutage ist der Vorname Kiki besonders in Dänemark beliebt.

Kim

Kim ist ein beliebter Name in vielen Ländern dieser Welt und gleich drei verschiedene Kulturen beanspruchen die Herkunft des Namens für sich. In England und den USA wird Kim als Kurzform von Kimberly verwendet, in Schweden und Russland als Kurzform von Joachim oder Joakim und auch in China und Korea ist Kim ein gebräuchlicher Name. Wobei Kim im westlichen Raum einen hebräischen Ursprung besitzt und als "Gott richtet auf" verstanden wird, bedeutet Kim im asiatischen Raum vielmehr "Gold" oder "Metall".

Kimberly

Kimberly bedeutet auf altenglisch "Land, das zu Cyneburga gehört". Cyneburga ist wiederum ein alter angelsächsischer Mädchenname und bedeutet "königliche Festung". Der Name Kimberly wird heute auch mit einer südafrikanischen Stadt, die nach Lord Kimberly benannt wurde, in Verbindung gebracht.

Kira

Der Name Kira stammt ursprünglich von dem altgriechischen Wort "kyrios" ab und trägt die Bedeutung "die Herrin" oder "die Herrscherin". Das männliche Pendant zu Kira ist Kyrill. Kyrill, ein Apostel der Slawen im 19. Jahrhundert, gilt als Begründer des kyrillischen Alphabets.

Klara

Der Mädchenname Klara ist auf das lateinische Wort "clarus" zurückzuführen und bedeutet die "Leuchtende", "Helle", "Schöne" oder auch "die Klare".

Kora

Kora klingt frech und modern, ist aber ein alter griechischer Name. Er bedeutet "das Mädchen" oder "die Jungfrau". Laut griechischer Mythologie war Kora eine Kriegerin, die als erste Frau ein Heer anführte.

Kylie

In einer Sprache der australischen Aborigines ist "kylie" die Bezeichnung für "Bumerang", allerdings geht man davon aus, dass der Name unabhängig davon erfunden worden ist. Die wohl bekanntesten Namensträgerinnen sind die US-Sängerin Kylie Minogue und das US-Model Kylie Jenner.