Jungennamen mit O an zweiter Stelle

Lorenz

Der Name Lorenz ist abgeleitet von dem lateinischen Vornamen "Laurentius", was "Mann aus Laurentum" bedeutet. In deutschem Volksmund sagt man aber auch zur prallen Sonne umgangssprachlich "Lorenz", die Herkunft dessen ist nicht geklärt.

Johannes

Der lateinische Name Johannes hat seinen Ursprung im hebräischen "Jochanan". Das Bedeutet übersetzt "Gott ist gnädig", weswegen die Geburt eines Kind namens Johannes oft als Geschenk Gottes´ aufgefasst wird.

Jungennamen mit O im Namen

Robin

Der Name, der inzwischen nicht nur im englischen Raum auch als Mädchenname beliebt ist, ist eigentlich eine Koseform von Robert. Auf Englisch bedeutet Robin "Rotkehlchen".

Owen

Ein englischer Name, der vom lateinischen Eugenius abstammt, was so viel bedeutet wie "Mann aus vornehmen Geschlecht". Owen ist in England auch als Familienname weit verbreitet.

Ozzie

Die Abkürzung vom englischen "Oscar", was sich wiederum vom altenglischen "Osgar" ableitet, wurde vor allem durch den britischen Punk- und Popstar Ozzie Osbourne geprägt.

Orion

Orion ist ein eher seltener Jungenname und geht auf die Sagengestalt eines riesenhaften Jägers aus der griechischen Mythologie zurück, die zum Sternbild wurde.

Otis

Ursprünglich als englischer Familienname verbreitet, wird Otis inzwischen auch als Vorname immer beliebter. Er bedeutet so viel wie "der Erbe", oder "der Reiche".

Orson

Abgeleitet vom lateinischen "Ors" (der Bär) war Orson als französisch-normannischer Familienname bekannt.

Otto

Die Kurzform vom althochdeutschen "Ottokar" (oder Otokar) setzt sich aus den Wörtern "ot" (Besitz, Reichtum) und einer ungeklärten zweiten Silbe zusammen. Otto ist außerdem ein seltenes Sprachphänomen, ein Palindrom, was sich vorwärts wie rückwärts gleich liest und spricht.