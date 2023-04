Jungennamen mit P 5 Buchstaben

Peter

Peter stammt vom lateinischen "Petrus", der wiederum vom griechischen "Petros" kommt und übersetzt "der Fels" bedeutet. Es existieren über 30 Varianten verschiedenster Nationen und Sprachen, darunter "Pedro", "Petr" und "Piotr".

Pablo

Die spanische Variante des lateinischen "Paulus" ist in Portugal, Spanien, Mittel- und Südamerika weit verbreitet und durch einige berühmte Persönlichkeiten, wie den Maler Pablo Picasso, bekannt.

Pascal

Der Name, der sowohl Jungen als auch Mädchen gegeben wird kommt vom griechischen Wort "pás’cha", dass das jüdische Pessachfest, wie das christliche Osterfest meint. Es bedeutet daher etwa "der/die Österliche".

Percy

Die Kurzform des englischen "Percival" geht auf das altfranzösische "Perceval" zurück. Der Name kommt vermutlich von dem Ausdruck "perce val" ("der das Tal durchquert"), bekannt durch einen Ritter von König Artus´ Tafelrunde.

Pippo

Pippo ist eine italienische Koseform des Namens "Philippo", abgeleitet vom griechischen "Philippos" ("der Pferdefreund").

Pajam

Pajam ist ein in Deutschland eher seltener, persischer Name, der übersetzt so viel wie "gute Nachricht" bedeutet.

Pawel

Die in Deutschland nicht sehr weit verbreitete slawische Variante von Paul, "dem Jüngeren", ist vor allem in Russland und in der Ukraine beliebt.

Pelle

Pelle ist die in Schweden weit verbreitete Kurzform des skandinavischen "Per", einer Variante von "Peter".

Paris

Obwohl der Name ab den 1990ern in den Vereinigten Staaten hauptsächlich als Mädchenname vergeben wurde, ist seine wahre Herkunft als Männername recht populär. In der griechischen Mythologie ist Paris bekannt als der Prinz von Troja.

Jungennamen mit P in der Mitte

Lupo

Lupo kommt von dem lateinischen Wort "Lupus", und bedeutet daher etwa "der Wolf". In Deutschland ist der Name eine Seltenheit und hat daher starken Einzigartigkeitscharakter.

Beppo

Besonders im Tiroler Raum wird Beppo zwar oft als Kosename vom italienischen "Giovanni" verwendet. Anders, als der spitznamenhafte Name es vermuten lässt, ist Beppo ein eigenständiger Vorname. Er ist vor allem in Süddeutschland verbreitet.

Felipe

Felipe ist die in Deutschland auch eher seltene spanische Variante von Philipp. Auch in Portugal und Katalonien kommt der Name in den Formen "Filipe" und "Filep" vor.