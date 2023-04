Jungennamen mit R und 4 Buchstaben

Raed

Der Name kommt aus dem Arabischen und bedeutet in etwa "Wegweiser" oder "Pionier". Eine weitere Möglichkeit, wie der Name gedeutet werden kann, geht auf das Wort "raaed" (Donner) zurück. Der Name wird manchmal als Bharat anglisiert, im Türkischen heißt der Name Yildirim und tritt häufiger als Nachname auf.

Raik

Raik ist die friesische und plattdeutsche Form von Richard. Oft wird der Name auch im Finnland verwendet, wo er eine eigenständige Form von Reimund geworden ist und Raikko geschrieben wird.

Ralf

Aus dem althochdeutschen Namen Radulf entstanden, ist der Kurzname Ralf heute geläufiger als sein Ursprung. Radulf besteht aus den althochdeutschen Wortteilen "rat" und "wolf" und erlangt dadurch die Bedeutung eines Beraters mit wölfischer Schlauheit. Im Englischen gibt es den Namen in der Form Ralph, im Mittelmeerraum die Varianten Raul und Raoul.

Remo

Der Name Remo leitet sich vom lateinischen Wort "remus" (Ruder) ab und ist italienisch, wird aber auch in spanischsprachigen Ländern genutzt. Er entstand aus dem Gründungsmythos Roms von den Zwillingen Romulus und Remus, die von einer Wölfin gesäugt wurden und die Stadt auf den sieben Hügeln gegründet haben sollen. Spitznamen von Remo sind Mo, Remi oder Rey.

Ravi

Ravi ist ein indischer Kurzname, in Sanskrit bedeutet er "Sonne" und erhält als Name die Bedeutung "von sonnigem Gemüt". Im hinduistischen Glauben ist Ravi ein Sonnengott und wird als Name auch unisex vergeben. Im Bengalischen existiert die Variante Rabi.

Reed/Reid

Für diesen Namen gibt es mehrere Herkunftsmöglichkeiten, die beide aus dem englischen Sprachraum stammen. "Reed" ist einerseits das englische Wort für "Schilf", es ist aber auch möglich, dass der Name älter ist und auf das altenglische "rudi" (rot) zurückgeht und entsprechend "der Rothaarige" bedeutet. Der Name wird häufig als schottisch angesehen, was auch die Deutung zulässt, dass der kräftige Wind der Highlands das Gesicht gerötet hat und Reed deswegen zuerst als Spitzname gebräuchlich war.

Remy/Remi

Der Name geht wahrscheinlich auf das lateinische Wort "remedium" (Heilmittel) zurück und war in frühchristlicher Zeit in der Form Remedius ein geläufiger Name für Priester und Bischöfe. Ebenfalls vermutet wird die Verwandtschaft des Namens zum lateinischen "remex" (der Ruderer) und wird als "jemand der sich Mühe gibt" gedeutet. Die französische Form des Namens lautet Rémy und ist durch den Hauptcharakter der Ratte, die im Disney-Film "Ratatouille" ein Koch sein wollte, sehr bekannt geworden.

Rene

Rene war vor allem in der DDR ein sehr verbreiteter, eingedeutscher Name. Der ursprünglich französische Name René hat sich wahrscheinlich aus dem lateinischen Namen Renatus entwickelt, das so viel bedeutet wie "neu geboren" oder im christlichen Kontext auch "wiedergeboren" durch die Taufe. Spitznamen dieses Namens sind Renny oder Neni.

Reza

Der Name Reza stammt aus dem Persischen und bedeutet "zufrieden" bzw. "friedlich". Bekannt ist der Name außerdem als der des letzten Schahs von Persien. Eine andere Variante des Namens lautet Rezza.

Ryan

Abgeleitet von "ri", einem altirischen Wort das "König" bedeutet, ist der Name eine Verniedlichungsform die als "kleiner König" oder "König eines kleinen Landes" verstanden wird. Ryan wird auch unisex oder als Nachname vergeben. Der irische Familienname O’Riain wird hier oft als Ursprung genannt.

Jungennamen mit R und 5 Buchstaben

Ramin

Ramin ist ein Name, der aus dem Persischen stammt, der aber auch im Arabischen verwendet wird. So ergeben sich die unterschiedlichen Bedeutungen "der Fröhliche" und der "Bogenschütze". Im Arabischen wird der Name häufig auch Raheem geschrieben. Der Name ist in Deutschland noch relativ selten, im Iran wiederum einer der am häufigsten vergebenen Namen.

Ramón

Die spanische Variante von Raimund oder Rainer ist Ramón. Die ursprüngliche Namensbedeutung ist "Beschützer" oder "Krieger". Spitznamen und andere Varianten des Namens sind Raymon und Ramos.

Ranon

Der Name stammt aus dem Hebräischen und hat mehrere, schöne Bedeutungen darunter "singen", "tanzen" und generell einfach "glücklich sein". Anders als viele andere hebräische Namen hat Ranon keinen biblischen Hintergrund.

Reece/Rhys

Reece ist die anglisierte Form des walisischen Namens Rhys, der "Begeisterung" bedeutet. Der Name wurde in der walisischen Geschichte von vielen Königen getragen. Häufig kommt der Name auch als Nachname vor, wie zum Beispiel bei dem irischen Schauspieler Jonathan Rhys Meyers.

Remer

Der Name Remer stammt aus dem Kurdischen und bedeutet "der Weg des Helden", er existiert aber auch in Deutschland und den Niederlanden. Hier geht er auf die Zunft des Ledergewerbes zurück und lautete im Mittelalter Riemer. In der älteren Form des Namens ist der Name im deutschsprachigen Raum auch als Nachname Reimarus zu finden und geht auf das lateinische Wort für "Bär" (ursus) zurück.

Rieko

Rieko ist ein Name, der vor allem in Ozeanien vorkommt und zuerst in Japan und danach auch bei den neuseeländischen Maori zu finden ist. Im Japanischen bedeutet der Name "gesegnetes Kind" und wurde traditionell an Mädchen gegeben. Mittlerweile wird der Name unisex oder an beide Geschlechter vergeben.

River

River ist als Name vor allem in den USA verbreitet, wo er an Jungen und Mädchen gleichermaßen vergeben wird. Der Name bedeutet "Fluss" und wurde von dem verstorbenen US-Schauspieler River Phoenix weltweit bekannt gemacht.

Robin

Robin ist ein Name, der mittlerweile auch unisex vergeben wird. Einerseits bedeutet Robin "Rotkehlchen" im Englischen, andererseits ist der Name aber auch eine Kurzform von Robert. In dieser Form hat der Name altenglische Wurzeln und bedeutet "der Ruhmreiche". Diese Bedeutung trägt auch der Name der Sagengestalt Robin Hood. Der Name kommt mittlerweile auch in der Schreibweise Robyn vor.

Rollo

Der Name Rollo ist wahrscheinlich eine Ableitung von Rudolph, was aus dem Althochdeutschen stammt und sich aus den Wortteilen "hroud" (Ruhm) und "wolf" zusammensetzt und dementsprechend "ruhmreicher Wolf" bedeutet. Der Name ist geschichtlich als der eines Herzogs der Normandie mit skandinavischen Wurzeln belegt. Rollo der Normanne ist der Vorfahre aller englischen Könige nach William I., dem Eroberer. Die Serie "Vikings" stellt einen populären Charakter dar, der auf historischen Begebenheiten basiert.

Rowan

Rowan ist ein Name mit mehreren Bedeutungen. Einerseits ist er das englische Wort für den Baum Eberesche, anderseits leitet er sich von dem keltischen "ruadh" ab. In der gälischen Form Ruadhan bedeutet der Name in etwa "der kleine Rote". Der Name wird auch unisex vergeben.