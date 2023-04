Mädchennamen mit R am Anfang

Rahel

Rahel kommt aus dem alten Testament, sie war die zweite Frau von Jakob und trägt eine wichtige Rolle als Mutter. Der Name bedeutet übersetzt etwa "Mutterschaf".

Rosie

Der Name Rosie kommt aus England und ist inspiriert von dem englischen Wort für Rose, welcher wiederum aus dem Lateinischen stammt. In Deutschland wird Rosi oder Rosy auch oft als Kosename für Roswita oder Rosamunde verwendet.

Ronja

Die Herkunft von Ronja ist nicht eindeutig geklärt, eine Möglichkeit wäre die Kurzform von Veronika, was "die Siegbringende" heißt. Ronja war in den skandinavischen Ländern und Deutschland vor allem ab den 1980er Jahren beliebt, nachdem das Kinderbuch "Ronja Räubertochter" von Astrid Lindgren erschien.

Richarda

Aus dem Althochdeutschen "rihhi" (reich, mächtig, herrschend), und "harti" (hart, entschlossen) abgeleitet, heißt Richarda "die starke Herrscherin". Auch bekannt sind die spanische Form Ricarda und die die schwedische Rikarda.

Renate

Die weibliche Form von "Renatus" (der Wiedergeborene) ist inzwischen viel weiter verbreitet als der männliche Name. Renate ist ab den 1950er Jahren jedoch auch recht selten geworden.

Rike

Rike ist ein skandinavischer Name und bedeutet übersetzt "die Reiche". In Deutschland ist der Name allerdings auch als Kurzform von Friederike und Ulrike geläufig.

Regina

Regina kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "die Königin". Andere europäische Varianten sind Régine (Frankreich), oder Gina (Italien).

Rebecca / Rebekka

Rebecca oder Rebekka ist einer der wichtigsten Namen im Judentum und geht auf die Frau Isaaks und eine der Erzmütter der Israeliten zurück. Die Bedeutung des Namens ist "die Bestrickende", "die Verbindungen schaffende".

Rabia

Der türkische Name leitet sich von dem arabischen Wort "rab’i" ab, was "zum Frühling gehörend" bedeutet. Er wird daher gemeinhin übersetzt mit "schöner Frühlingstag" oder einfach nur "Frühling".

Renée

Renée wird im Deutschen sowohl an Jungen (René), als auch an Mädchen vergeben und kommt von der französischen Form von Renate, der "Wiedergeborenen".

Rabea

Die Herkunft von Rabea ist nicht geklärt und der Name könnte verschiedene Bedeutungen haben. Ein Herkunftsansatz ist die Abwandlung von dem hebräischen Namen Ruben, die so viel wie "Seht her, eine Tocher!" heißen könnte.

Roxana

Roxana stammt von dem altpersischen Wort "Rauḫšna", was "Morgenröte" bedeutet. In Deutschland ist der Name eher selten, öfter wird die spanische Variante Rosana und die englische Variante Roxanne, bekannt aus dem "The Police"-Song, vergeben.

Robin

Der Name Robin wird zwar immernoch häufiger an Jungen vergeben, wo er sich von Robert "der Rühmliche" ableitet, wird aber in der weiblichen Form auch immer beliebter. Als Mädchenname kommt Robin von dem gleichnamigen englischen Wort für "Rotkehlchen".

Mädchennamen mit R am Ende

Dagmar

Der dänische Vorname ist vor allem in Königsfamilien beliebt und besitzt einen nicht eindeutigen Hintergrund. Ein Erkläransatz wäre die Ableitung vom dänischen Wort "dag" (Tag), ein anderer die vom keltischen "dago" (schön, gut) in Kombination mit dem germanischen "-mar" (berühmt).

Jennifer

Jennifer kommt von dem keltischen Namen Guenevere, welcher wiederum vom walisischen "gwen" (weiß, blond, heilig) und "hwyfar" (glatt, weich) stammt. In der keltischen Artus-Sage ist Guinevere die Frau von König Artus.