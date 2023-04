Jungennamen mit S und 5 Buchstaben

Salah

Der Name Salah kommt aus dem Arabischen und ist die Kurzform von Saladin (Salah ad-Din), was "Gerechtigkeit" und "gute Taten" bedeutet. Der erste Sultan von Ägypten und Syrien Saladin I., der zur Zeit der Kreuzzüge lebte wollte eine Einigung zwischen den unterschiedlichen Religionen erreichen und steht heute symbolisch für Weisheit. Er tritt als Figur in Lessing’s "Nathan der Weise" auf. Im Deutschen wird der Name gern zu Salentin umgeformt.

Silas

Silas ist ein sehr populärer Name, dessen Herkunft nicht abschließend geklärt ist. Er könnte sich vom lateinischen Silvanus (silva – Der Wald) ableiten, oder die aramäische Variante des Namens Saul (der Erbetene) sein.

Simon

Der Name Simon ist hebräisch und leitet sich von dem Wort für "hören" (shama) ab. Simon oder Simeon ist auch der Name von mehreren Gestalten aus der Bibel, der erste Papst Petrus hieß mit bürgerlichem Namen Simon. Simon ist seit Jahren ein sehr beliebter Name in vielen verschiedenen Ländern. Ein berühmter Träger des Namens ist der englische Schauspieler und Humorist Simon Pegg.

Serge

Serge ist ein französischer Vorname, der auf dem lateinischen Nach- und Familiennamen Sergius beruht. Der Name stammt bereits aus der Zeit der etruskischen Könige vor der Gründung Roms als Stadtstaat. Im Italienischen und Spanischen lautet der Name Sergio, im Russischen wird der Name zu Sergei/Sergej.

Shaun

Shaun oder auch Shawn ist die irische Entsprechung zu Johannes, was aus dem Hebräischen stammt. Die Namensteile "jahwe" und "chanan" ergeben die Bedeutung "von Gott (Jahwe) begünstigt" sein. Im Kurdischen bedeutet Shaun so viel wie "Hirte" oder "Hüter". Der Name wird auch in englischsprachigen Gebieten und in Schottland gern vergeben und nimmt dort die Form Sean oder Seán an. Der "James Bond" Darsteller Sean Connery war ein berühmter Träger des Namens.

Stian

Der Name stammt aus dem Altnordischen und ist eine Kurzform des Namens Stígandr, dass so viel bedeutet wie "der Wanderer". Vor allem in Norwegen ist der Name seit einigen Jahren sehr populär. Es gibt den Namen auch in der Variante Stígr oder Stig was ebenfalls "Wanderer" bedeuten könnte oder auch "Pfad".

Seltene Jungennamen mit S

Sabatino

Sabatino ist ein italienischer Name, der aus dem Hebräischen kommt. Der Sabbat oder Shabbat ist der jüdische Ruhetag, der am Freitag nach Sonnenuntergang beginnt und am Samstag zum gleichen Zeitpunkt endet. An diesem Tag ist im traditionellen Judentum jede Arbeit (sogar Kochen) verboten, sodass alle Shabbatspeisen vorher zubereitet sein müssen. Sabatino ist dementsprechend ein Name der "Ruhe" und "Gelassenheit" bedeutet.

Sabriel

Glaubt man einigen religiösen Quellen, ist Sabriel oder Sariel einer der sieben Erzengel. Der Name hat aramäische und hebräische Wurzeln und bedeutet in etwa "der Prinz Gottes". Im nahen Osten gibt es die Formen Suriel oder Suriyel, die sich ebenfalls aus diesem Namen entwickelt haben. Der Name wird bisher noch sehr selten vergeben.

Sadwyn

Der Name Sadwyn stammt aus dem Walisischen und ist die Entsprechung zum lateinischen Saturn oder Saturnus, dem Namen für den 6. Planeten unseres Sonnensystems. Der Name wurde von frühen walisischen Heiligen getragen und es gibt ihn auch in den Varianten Sadwen und Sadwrn.

Sage

Sage bedeutet aus dem Englischen übersetzt "Salbei", in einer älteren Bedeutung ist Sage aber auch eine "weise Person". Salbei ist ein wohlriechendes Kraut und steht häufig auch für spirituelle Reinigung. Der Name gilt als unisex.

Seraphin

Der Name Seraphin ist Hebräisch und stammt aus biblischen Erzählungen. "Seraph" bedeutet "feurig" oder "entflammt" und ist der Name von bestimmten Engeln, die typischerweise sechs Flügel und flammende Schwerter tragen. Der Name kommt auch in der Version Seraphim vor.

Severin

Severin hat seine Wurzeln in dem lateinischen Wort "severus" (ernst, gewissenhaft, streng) und ist bereits seit der römischen Antike zuerst als Beiname von Geistlichen, später auch als eigenständiger Vorname bekannt. Im Italienischen lautet der Name Severino oder Severiano. Die Variante Severus ist am bekanntesten geworden durch den Zaubertranklehrer Severus Snape aus den Harry Potter Büchern.

Shiloh

Die Bedeutung des unisex Namens Shiloh ist nicht eindeutig geklärt. Der Name kommt aus dem Hebräischen und könnte mit "ruhig" oder "friedlich" übersetzt werden, eine Bedeutung als "Gottes‘ Geschenk" ist ebenfalls möglich. In einer biblischen Geschichte erschien sogar eine Stadt namens Shiloh, die "Stadt der Gelassenheit". Der Name Shiloh wurde vor allem populär durch die Tochter von Brad Pitt und Angelina Jolie.

Sirius

Der Name Sirius dürfte vielen durch einen Charakter aus den Harry Potter Büchern geläufig sein, er kommt aber ursprünglich aus dem Altgriechischen. "Seirios" bedeutet "brennend" und so wurde der hellste Stern am Nachthimmel Sirius genannt und erlangt daher auch die Bedeutung "hellster Stern". Der Siriusstern ist auch der auffälligste Stern im Sternbild "großer Hund" und wird daher auch als Hundestern betitelt. Im Italienischen und Finnischen gibt es die Variante Siro, der auch als unisex Name vergeben wird.

Stelios

Stelios leitet sich von dem griechischen Wort "stylos" (Säule) ab und bedeutet im übertragenen Sinne "säulenfest" oder "stark" und "aufrecht". Stelios ist ebenfalls die Kurzform von Stylianos, einem griechischen Heiligen und Schutzpatron der Kinder.

Sylvester

Sylvester kommt aus dem Lateinischen und ist eine Weiterführung von "silva" (Wald). In der Form Silvester bedeutet der Name "der im Wald lebende" oder "Waldmann". Ein sehr früher Papst trug ebenfalls diesen Namen und soll den berühmten römischen Kaiser Constantin von einer Krankheit geheilt haben. Er starb am 31. Dezember 335, der auch schon zuvor zum letzten Tag des Jahres bestimmt wurde und begründete den Silvesterbrauch. Der Name ist ebenfalls bekannt durch einen Teil des Duos Sylvester und Tweetie aus der Bugs Bunny Show.