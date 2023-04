Mädchennamen mit S am Anfang

Sabine

Sabine ist ein Mädchenname mit altrömischem Ursprung. Der Name wird mit dem altrömischen Beinamen "Sabinus", welcher sich auf das Volk der Sabiner bezieht, in Verbindung gebracht. Sabine trägt daher die Bedeutung "die Sabinerin".

Sabrina

Sabrina ist ein Mädchenname mit keltischem Ursprung und wurde von dem keltischen Wort "habren" für "Fluss" abgeleitet. Der Name wird oft mit der Legende der Nymphe Sabrina, die als jungfräuliche Königstochter in dem Fluss Severn in England ertrunken ist, in Verbindung gebracht. Daher trägt Sabrina auch die Bedeutung "Nymphe des Flusses Severn".

Salome

Der Mädchenname Salome hat hebräische Wurzeln. Er wurde von den Wörtern "salomo" und "shulamit" abgeleitet, die übersetzt "der Friedliche" und "der Frieden" bedeuten. Salome ist demnach "die Friedliche".

Salvia

Salvia ist ein deutscher Mädchenname mit lateinischer Herkunft. Er kommt von dem Wort "salvus", welches mit "gesund" oder "wohlbehalten" übersetzt werden kann. Salvia trägt daher die Bedeutungen "die Gesunde" und "die Wohlbehaltene". Salvia ist zudem in vielen romanischen Sprachen auch das Wort für Salbei.

Samara

Samara ist nicht nur der Name einer russischen Stadt, sondern wird auch gerne als Mädchenname vergeben. Im Hebräischen bedeutet Samara "die Frau aus Samaria" oder "von Gott behütet", im Griechischen trägt der die Bedeutung "die Händlerin" und im Arabischen wird der mit "die abendliche/nächtliche Unterhaltung" übersetzt. Eine schöne Variante des Namens ist Samira.

Sandra

Der Mädchenname Sandra ist eine Abwandlung des Namen Alexandra und hat somit altgriechische Wurzeln. Sandra trägt die Bedeutungen "die Beschützerin" und "die Verteidigerin".

Saskia

Saskia ist ein beliebter deutscher Mädchenname und kommt aus dem Althochdeutschen. Der Name wurde von dem Wort "sahsun" abgeleitet, welches übersetzt "die Sachsen" bedeutet. Daher wird Saskia mit "die Sächsin" übersetzt. Auch in den Niederlanden ist Saskia als Mädchenname bekannt und wird häufig mit der Frau des niederländischen Künstlers Rembrandt in Verbindung gebracht.

Scarlett

Scarlett ist ein englischer Mädchenname, der von einem Familiennamen abgeleitet wurde, der ursprünglich eine Berufsbezeichnung war für jemanden, der Kleider aus scharlachrotem Stoff verkauft oder herstellt hat. Die Schreibweise Scarlet ist auch üblich.

Sharon

Der Mädchenname Sharon ist im englischsprachigen Raum sehr beliebt und hat hebräische Wurzeln. "Scharon" ist eine Küstenebene in Israel, die schon in der Bibel genannt wird. Übersetzt wird Sharon daher als "die Ebene".

Sia

Der kurze Mädchenname Sia kommt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet "die Willkommene". Die Gottheit Sia verkörpert in der griechischen Mythologie außerdem Verstand, Einsicht und Weisheit.

Silvia

Silvia ist ein deutscher und italienischer Mädchenname mit lateinischer Herkunft. Er geht auf das Wort "silva" für "der Wald" zurück. Silvia wird daher liebevoll als "die Königin des Waldes" oder "die Herrin des Waldes" interpretiert.

Stefanie

Stefanie ist ein sehr beliebter Mädchenname in Deutschland altgriechischer Herkunft. Der Name leitet dich von dem altgriechischen Wort "stephanos" ab, welches übersetzt "der Kranz" und "die Krone" bedeutet. Stefanie trägt daher die schönen Bedeutungen "die Gekrönte" und "die Siegreiche".

Seltene Mädchennamen mit S

Saga

Saga ist ein skandinavischer Mädchenname, der in Deutschland allerdings selten vergeben wird. Der Name ist altnordischer Herkunft und bedeutet direkt übersetzt "die Sehende" oder "die Seherin". In der nordischen Mythologie ist Saga eine germanische Göttin der Geschichten, Sagen, Mythen und Märchen.

Saima

Saima ist ein einzigartiger finnischer Mädchenname mit persischem Ursprung. Der Name ist die finnische Variante des persischen Namens Saime und übernimmt daher auch dessen Bedeutung. Saima wird als "die lächelnde Sonne" interpretiert.

Savana

Savana ist ein seltener englischer Mädchenname und kommt ursprünglich aus Nordamerika. Das englische Wort "savannah" für "flaches Grasland" wurde wurde aus einer nordamerikanischen Indianersprache ins Englische übernommen und als Mädchenname verwendet.

Sessa

Sessa ist die schwedische Koseform von Caecilia. Dieser Name hat wiederum einen lateinischen Ursprung und leitet sich von dem Wort "caecus" für "blind" und "dunkel" ab. Sessa wird daher mit "die Blinde" übersetzt. In Deutschland wird der Name sehr selten vergeben.

Shiva

Der außergewöhnlich Mädchenname Shiva bedeutet aus dem Sanskrit übersetzt "die Glückverheißende". Shiva ist außerdem der indische Gott der Schöpfung und der Zerstörung.