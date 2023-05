Mädchennamen mit Y in der Mitte

Aliyah

Der arabische Vorname Aliyah stammt von dem Begriff "alia", welcher "die Erhabene" bedeutet. Im Neuhebräischen wird Aliyah mit "der Aufstieg" oder "die Wallfahrt" übersetzt. Gemeint wird damit die Einwanderung nach Israel.

Anya

Der Mädchenname Anya gilt als die englische sowie spanische Form von Anja. Seine Bedeutung leitet sich von dem hebräischen Wort "channah" (Gnade) ab. Anya kann demnach interpretiert werden als "die Begnadete".

Alyssa

Der Name Alyssa kann auf unterschiedliche Herkünfte zurückgeführt werden. Zum einen gilt er als eine Variante von Adelheid, womit ihm die Bedeutung "die Schöne" oder "die Edle" zukommt. Zum anderen wird der Name in Nordamerika von einer Pflanze namens Alyssum (Steinkraut) abgeleitet.

Cheyenne

Cheyenne ist ein Unisex-Name, der sich von dem Namen eines amerikanischen Indianerstammes ableitet. In diesem Zusammenhang leitet sich Cheyenne von "Dakota Šahíyena" (kleine Šahíya) ab und lässt sich ungefähr mit "die unverständliche Sprecherin" übersetzen.

Kayla

Ursprünglich leitet sich Kayla von dem irischen Familiennamen Ó Caollaidhe ab, der das Wort "caol" (schlank) enthält. Kayla trägt hiernach die Bedeutung "die Schlanke". Im Hebräischen gibt es jedoch noch die Interpretation "die Krone" oder "der Sieg".

Kayleigh

Die griechische Mondgöttin trägt den Namen Kayleigh und in Irland bedeutet der Name "Mondkind".

Lydia

Der Vorname griechischer Herkunft bezieht sich auf die Bewohner einer antiken Ortschaft namens Lydien. Lydia bedeutet daher so viel wie "Frau aus Lydien".

Ronya

Ronya leitet sich als Kurzform von den Mädchennamen Roxana und Veronika ab. Er bedeutet so viel wie "das Sonnenlicht" oder "der Sonnenstrahl". Besonders bekannt ist der Name durch Astrid Lindgrens Buch Ronja Räubertochter.

Sylvia

Sylvia leitet sich von dem lateinischen Wort "silva" (Wald) ab. Eine andere Schreibweise ist Silvia. Die Bedeutung des Vornamens kann mit "Frau aus dem Wald", "die Waldfee" und "Herrin des Waldes" beschrieben werden. In Deutschland wird der Name in dieser Form selten vergeben.

Tyra

Tyra, oder auch Thyra geschrieben, lehnt sich in der Bedeutung an die altnordischen Worte "thorr" (der Donnergott) und "vig" (der Kampf) an. Tyra kann somit interpretiert werden als "kämpferische Kriegsgöttin".