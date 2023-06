Hippie-Gefühl: Das waren die beliebtesten Vornamen der Siebziger

Retro oder zeitlos?

Jedes Jahrzehnt ist geprägt durch bestimmte Ereignisse und Trends. Das geht auch an der Namensvergabe für den Nachwuchs nicht spurlos vorbei. Wir gucken uns die Trendnamen der 70er an. Vielleicht liegt ja euer eigenes Geburtsjahr in diesem Zeitraum und ihr findet euren Namen in der Hitliste wieder? Viel Spaß beim Stöbern!