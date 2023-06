Das waren die beliebtesten Vornamen der 90er-Jahre – wiedererkannt!

Dieses Jahrzehnt ist eines voller Höhen und Tiefen. In der Luft liegt Umbruch, Euphorie, aber auch Ungewissheit. An die sportlichen Erfolge der 80er, mit Boris Becker als Tennis-Legende, knüpft Michael Schumacher an, der den Weltmeistertitel der Formel 1 für sich gewinnen kann. Gleichzeitig verdunkeln Umweltkatastrophen das allgemeine Hochgefühl, und die technologische Entwicklung rückt in den Mittelpunkt des Zeitgeistes. Das erste Smartphone kommt 1994 auf den Markt und macht alle Kinder der 90er zu Digital Natives. Auch die Namenswahl wird jetzt deutlich moderner – und ganz besonders ein Name lässt sich kaum von der Spitze verdrängen ...