Südlicher Touch! 25 schöne Mädchennamen, die in Süddeutschland super gern gewählt werden

Der Süden Deutschlands ist schon ein besonders schöner Fleck auf dieser Erde. Geprägt von einer einzigartigen Natur aus Bergen und Seen bietet der südliche Teil Deutschlands so einiges - auch wunderschöne Mädchennamen. Wenn ihr also noch auf der Suche nach Inspirationen für eure Tochter seid, solltet ihr die nachfolgenden Babynamen unbedingt einmal durchsehen, denn garantiert werdet ihr dabei fündig.