© Pexels/Reza Pandidan Selbstbewusste Mädchennamen können Kinder von klein auf stärken und ermutigen.

Noch immer wird unsere Gesellschaft von männlichen Werten und Qualitäten dominiert. Wie wir mehr Yin in diese vom Yang geprägte Welt bringen? Indem wir auch die weiblichen Eigenschaften stärken und bewusst zu ihnen stehen.

Viele Eltern möchten ihren Töchtern daher von Anfang an ein starkes Selbstbewusstsein mitgeben. Die Wahl eines Namens kann dabei eine symbolische Bedeutung haben. Selbstbewusste Mädchennamen können dazu beitragen, dass sich Mädchen schon früh mit positiven Eigenschaften wie Stärke, Mut und Selbstvertrauen identifizieren. Eine wunderbare Möglichkeit, den Grundstein für ein selbstbestimmtes Leben zu legen.

Selbstbewusste Mädchennamen: unsere Top 10

Namen an sich können natürlich nicht selbstbewusst sein. Die Bedeutung dieser zehn Mädchennamen passt aber perfekt zu kleinen, selbstbewussten Persönlichkeiten.

Lotta ist die schwedische Kurzform von Charlotte und bedeutet "die Kraftvolle", "die Freie". Amalia: Der Name stammt aus dem Gotischen und wird mit "die Tapfere", "die Tüchtige" übersetzt. Liv ist die Ableitung des altnordischen Wortes "hlif" und steht für "das Leben" oder auch "Schutz", "Wehr". Jette ist die Kurzform von Henriette und bedeutet "mächtig", "Macht" und "die Herrscherin". Leonie: Ursprünglich kommt der Name aus dem Lateinischen und steht für "eine Frau, so stark wie ein Löwe". Valerie: Auch dieser Name kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "gesund" oder "stark sein". Verena: Aus dem Lateinischen wird der Name mit "die Starke", "die Kämpferin", "die Stolze" übersetzt. Andrea: Der Name hat altgriechische Wurzeln und hat die Bedeutung "die Tapfere", "die Entschlossene", "die Tatkräftige". Cleo: Diese Kurzform von Cleopatra wird mit "die Ruhmreiche", "die Berühmte" übersetzt. Tilda ist die Kurzform von Mathilda und steht für eine "mächtige Kämpferin".

Rebellische Mädchennamen mit feministischem Touch

Die folgenden Namen haben eine Bedeutung, die gut zu einem feministischen Ansatz passen. Schließlich sind selbstbewusste Mädchen klug, selbstbestimmt, freiheitsliebend und manchmal vielleicht auch ein bisschen rebellisch.

Almina (deutsch, englisch, skandinavisch) – die Erhabene

Alina (französisch, griechisch) – die Edle, Schöne

Artemis (griechisch) – Göttin der Jagd/Beschützerin der Frauen und Kinder

Callida (italienisch) – die Schlaue/Kluge

Jarka (altslawisch) – die Energische

Lola (lateinisch, spanisch) – die freie Frau/die Schmerz-Ertragende

Louise (althochdeutsch) – die Beschützerin/die Kämpferin

Mariko (japanisch) – kluges Mädchen/die Wahrheit

Mena (friesisch) – Macht/Kraft/Vermögen

Nadea (russisch) – Hoffnung

Rebel (mittelenglisch) – die Rebellische/Kämpferische

Reina (althochdeutsch) – die Ratgeberin/Beraterin

Riki (japanisch) – Jasmin-Prinzessin

Rona (norwegisch) – die Starke

Starke Mädchennamen – inspiriert von berühmten Feministinnen

Möglicherweise wollt ihr euch für den Namen eurer Tochter auch direkt von feministischen Vorbildern inspirieren lassen. Dann schaut doch mal durch diese Liste bekannter Feministinnen: