Süße Mädchennamen, die sich definitiv NICHT abkürzen lassen

Es ist so eine Sache mit den Vornamen: Da haben die Eltern mühevoll ausgewählt, abgewogen, Listen geführt, diskutiert und sich am Ende geeinigt: auf DEN Vornamen für ihr Kind. Und was passiert? Alle Welt kürzt ihn ab.

Klar: Abkürzungen können niedlich sein, und manche Namen werden schon mit dem Hintergedanken ausgewählt, später einmal einen süßen Kosenamen daraus abzuleiten. Es gibt Vornamen, die sind dafür geradezu prädestiniert – vor allem lange, mehrsilbige Namen wie Franziska, Maximilian, Benjamin oder Charlotte.