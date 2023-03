Es gibt ganz eindeutig Trendnamen. Die können mitunter auch sehr klassisch sein, es gibt aber in jeder Generation auch immer wieder Vornamen, die nicht unbedingt in die nächste Generation mitgenommen werden. Oder kennt ihr ein Baby namens Helmut? Einen Alexander hingegen gibt es unter Senioren, unter 40-Jährigen genauso wie in den aktuellen Top-Ranglisten der Babynamen. Wir haben hier eine Auswahl an recht zeitlosen Vornamen für Jungen und Mädchen, die einfach dauer-beliebt sind. Klassisch schön!