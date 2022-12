Sitzen verboten! Warum sich Babys beim Herumtragen beruhigen ...

Baby liegt. Baby schreit. Baby auf dem Arm. Baby ruhig. Mama läuft auf und ab. Baby schlummert. Mama setzt sich. Mit Baby auf dem Arm! Baby schreit wieder. Mama steht wieder auf. Läuft weiter. Schuckelt. Baby ruhig. Baby schläft. Baby wird abgelegt. Baby wach. Baby schreit. Diese nervenaufreibende Abfolge konnte ich bei allen drei Söhnen gleichermaßen beobachten. Sie liiiiebten es, als winzige Säuglinge herumgetragen zu werden. Aber auf dem Arm und sitzen? Och nö, Mama! Auch noch später war der Schlaf in der Trage immer einer der entspanntesten. Ich weiß noch genau, wie ich meinen Großen gefühlt durch die komplette Elternzeit getragen habe: Zwölf Monate eingepackt in meine treue Manduca*, immer mindestens drei Tüten voller Drogerie-Einkäufe im Schlepptau, Rucksack auf dem Rücken, im überfüllten 104er-Bus. Ganz ehrlich, mein Beckenboden hat es mir in dieser Zeit nicht unbedingt gedankt. Der kleine Mann schon. Und selbst heute wollen meine zwei- und vierjährigen Jungs noch regelmäßig auf meinen Arm hüpfen, von oben alles ganz genau beobachten und natürlich kuscheln. Ja, und tatsächlich auch bitte sehr gern im Stehen, NICHT im Sitzen. Warum ist das so? Was ist bloß so beruhigend an der Kombi Tragen und Herumlaufen?