Hilfe, mein Baby schläft nur an der Brust ein!

Das Einschlafen an der Brust können sich Mutter und Kind abgewöhnen

Antwort von Dr. med. Daniela Dotzauer, Ärztin und Eltern-/Säuglings-/Kleinkindberaterin aus Krailling: Zunächst einmal sollte ein zehn Monate altes Kind grundsätzlich eine Beruhigungs- und Einschlafstrategie entwickeln – ohne Saugen und Schlucken. Ihre Tochter erwartet das Stillen als Weiterschlafservice beim nächtlichen Erwachen.

Wichtig zu wissen: Alle Menschen erwachen nachts, im Schlafphasenwechsel, leicht. Dieser Schlafphasenwechsel findet in der Nacht etwa alle zwei Stunden statt. Jeder Mensch muss lernen, damit zurechtzukommen, also die Schlafphasen zu verbinden, um weiterzuschlafen. Und es ist wichtig, was das Kind bisher "gelernt" hat. Wenn bei jedem Erwachen gestillt wurde, ist das Kind dies gewohnt – es wird weiter an Mamas Brust nuckeln wollen. Um davon wegzukommen, müssen das Baby und auch die Mama neu und anders das Einschlafen "lernen". Beide machen die Erfahrung, dass Einschlafen auch anders gelingen kann.

Wenn Neues gelernt werden soll, muss es allerdings zu einem günstigen Zeitpunkt geübt werden. Ich empfehle dazu, den ersten Tagschlaf nach ein paar Wachstunden einzuführen. Nach zehn Monaten kann das schon sehr gut klappen, denn das Kleine spürt nun seine körperliche Müdigkeit. Doch wie genau kriegt man ein sattes Kind ohne das Saugen beim Stillen müde?

Beruhigt sich das Baby nur an der Brust, muss eine neue Einschlafroutine her

Folgendes Szenario müssen wir uns vorstellen: Das Baby ist satt durch Stillen oder Essen im Vorfeld, es beginnt nun ein immer wiederkehrender Ablauf – wir dunkeln das Zimmer ab, sind leise, bewegen uns langsam – und sind langweilig. Wir tragen das Kind senkrecht, wie zum Bäuerchen, durch den Raum. Natürlich müssen wir geduldig sein. Also singen oder reden wir ganz leise, wiegen das Kleine – nehmen uns auf jeden Fall Zeit. Irgendwann wird uns das Baby nicht mehr interessiert beobachten und spürt seine Müdigkeit. Meist legt es das Köpfchen auf das Schlüsselbein der Mama ab und signalisiert so: Jetzt bin ich schlafbereit! Nun wird es in die Waagerechte rutschen, wie beim Stillen. Leises Singen und Wiegen begleitet diesen Prozess. Sehr "schlafnah" sollte das Kind jetzt abgelegt werden und damit zum Einschlafen gebracht werden. "Anfänger" kommen mit ins Elternbett – später werden die Babys ins Kinderbett gelegt.

Wichtig ist es in der ersten Zeit der Umgewöhnung, dass das Kind "eine eigene Einschlafstrategie entwickelt", wie wir Mediziner das nennen. Das ist wichtig: Die Eltern gucken dem Kind auf keinen Fall mehr in die Augen, sie drehen sich weg und machen von Mal zu Mal schneller einen Schritt weg vom Schlafplatz. So kann das Kind immer mehr mit weniger Elternhilfe einschlummern. Diese Routine muss ohne Schreien und ohne Gegenwehr der Kleinen passieren. Nach ein paar Tagen sollte das Ganze schon schneller gehen. Das Kind baut eine "Schlaferwartungshaltung" auf, die aber nicht mehr mit dem Stillen zusammenhängt. Und was am Tage klappt, gelingt dann auch leichter nachts.