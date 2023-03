"Warum ich mit meinem Sohn und nicht mit meinem Mann in einem Bett schlafe"

Nichts als Nähe

In dieser Zeit wälzte ich unedlich viele Ratgeber und probierte die absurdesten Dinge aus, die einem in Internetforen vorgeschlagen werden (ich habe ihn allerdings nie schreien lassen – so gut hat der Verstand damals zum Glück noch funktioniert).

Irgendwann dämmerte es mir: Alles, was er will, ist Nähe. Und alles, was ich will, sind ein paar Stündchen Schlaf. Also zog ich aus dem Schlafzimmer aus und errichtete für ihn und mich in seinem Zimmer ein gemeinsames Nachtlager auf einer 1,60-Meter-Matratze auf dem Boden.

Die beste Entscheidung EVER!

Eigentlich sollte diese Lösung nur vorübergehend sein. Aber mittlerweile ist mein Sohn nun knapp drei Jahre alt und wir schlafen dort noch immer gemeinsam. Und zwar richtig gut!

Jüngere Menschen ohne Kinder finden das häufig seltsam (hätte ich, bevor ich Mama wurde, vermutlich auch). Und ältere Menschen, deren Kinder schon längst aus dem Haus sind, finden es meistens nicht gut. Ein Kind müsse lernen, alleine zu schlafen, heißt es dann.

Mir sind diese Meinungen mittlerweile tatsächlich völlig egal, denn ich glaube, dass jede Familie für sich die passende Konstellation finden muss. Jedes Kind ist anders, aber auch jeder Erwachsene. Mein Mann kommt null zur Ruhe, wenn unser Sohn sich neben ihm durchs Bett wühlt. Mich hingegen stört es überhaupt nicht, ich wache davon höchstens auf, wenn er von der Matratze rutscht und nach mir ruft. Müsste ich hingegen erst aufstehen und ins Nachbarzimmer rennen, wäre ich anschließend komplett wach. Mein Mann muss morgens häufig schon um sechs Uhr das Haus verlassen, der Stöpsel und ich schlafen locker bis 7.30 Uhr, kuscheln dann noch eine Runde und starten ausgeschlafen in den Tag. Wir alle bekommen so also den Schlaf und die Nähe, die wir brauchen. Warum sollten wir das ändern, wenn wir doch alle davon profitieren?

Ich werde übrigens auch sehr oft gefragt, ob die Zweisamkeit zwischen mir und meinem Mann dabei nicht auf der Strecke bleibt. Nein, tut sie nicht! Denn wenn das Kind – wohlgemerkt in seinem eigenen Zimmer – schläft, haben wir die ganze Wohnung für uns alleine. Gelegenheiten gibt es somit immer – man muss sie nur wahrnehmen. Und ganz nebenbei bemerkt sind wir auch vor der Geburt unseres Sohnes nicht nachts während des Schlafens übereinander hergefallen ...