Wann sollten wir bei unserem Baby mit Beikost anfangen?

Warum es wichtig ist, nicht zu früh mit Beikost anzufangen

Der Darm eures Babys befindet sich noch in der Entwicklung und kann in den ersten Lebensmonaten feste Nahrung nicht oder nur schlecht verdauen. In Muttermilch (oder entsprechender Ersatznahrung) ist alles drin, was euer Baby in den ersten Monaten an Nahrung braucht. Und bitte gebt euren Babys auf keinen Fall Wasser zu trinken – denn dann droht eine Wasservergiftung.

Wirklich bereit für die Beikost?

Im Alter von etwa sechs Monaten brauchen Babys dann aber zusätzlich zur Muttermilch (oder Ersatzmilch) auch andere Nahrung. Für ihre rasante Entwicklung und ihr schnelles, altersgemäßes Wachstum brauchen sie nun auch weitere Nährstoffe. Babys dürfen jetzt eine große Auswahl an unterschiedlichen Geschmäcken und Lebensmitteln kennenlernen. Ob das in Form von Brei oder babygerechtem Fingerfood, wie beim sogenannten Baby-led Weaning, geschieht, entscheidet ihr selbst. Dabei stehen vor allem Obst und Gemüse im Vordergrund, und verzichtet möglichst auf industriell hochverarbeitete Produkte, die oft voll von unnötigen (mitunter sogar schädlichen) Zusatzstoffen sind. Zugesetzter Zucker und Salz sind anfangs tabu.

Was den genauen Beikost-Start eures Babys angeht, hört am besten auf euer Bauchgefühl und achtet auf die Zeichen, die euch euer Baby gibt. Ihr könnt auch bei eurer Hebamme nachfragen, wenn ihr unsicher seid.