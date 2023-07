Wann wachsen meinem Baby Wimpern und Augenbrauen?

Wimpern und Augenbrauen beim Baby während der Schwangerschaft

Es geschieht meist im achten Schwangerschaftsmonat: In dieser Zeit bekommt das Baby im Bauch der Mutter noch einmal einen ordentlichen Wachstumsschub, legt an Armen und Beinchen wichtige Fettpölsterchen an. Die meisten Babys nehmen hier sogar schon langsam die Startposition für die Geburt ein und drehen sich kopfüber zum Becken der Mama hin. Manche Forscher vermuten, dass das Kleine den Geburtstermin mitbestimmt, indem es ganz bestimmte Hormone produziert. Das Baby kann in diesem Stadium übrigens bereits selbstständig eine Faust machen und reagiert sogar schon auf Musik und Geräusche. Das kleine Gesicht wird insgesamt ausdrucksvoller – und: Wimpern und Augenbrauen beginnen, zu wachsen!