Dem Baby die Fingernägel schneiden: So geht's am besten!

Ab wann darf man dem Baby die Fingernägel schneiden?

Nach der Geburt sind die Nägel noch sehr weich und brauchen in der Regel keine Pflege. Du solltest sie daher in den ersten vier bis sechs Wochen nicht schneiden, da der Übergang zum Nagelbett nur schwer zu erkennen ist. Da kann es schnell passieren, dass du die Fingernägel zu kurz schneidest und deinem Baby wehtust. Die erste Maniküre wird erst fällig, wenn die Fingernägel so lang sind, dass sich dein Baby kratzen könnte. Wenn die Nägel also deutlich über die Finger- bzw. Zehenkuppen hinausgewachsen sind.

Einige Kinder werden jedoch mit recht langen Nägeln geboren, vor allem Babys, die nach dem errechneten Termin auf die Welt kommen. Dann kann es passieren, dass das Kleine sich selbst (meistens im Gesicht) oder auch die Eltern oder Geschwisterchen kratzt. Häufig werden dann Söckchen empfohlen, die man dem Baby über die Hände ziehen soll. Da die Kleinen aber gerade am Anfang ihre Welt mit Händen und Fingern erkunden, sollten Babyfäustlinge, wenn überhaupt, immer nur kurz zum Einsatz kommen. Denn auch beim Stillen ist der Kontakt zwischen Babys Hand und Mamas Brust enorm wichtig.

Wenn dein Baby sich in den ersten Wochen schon blutig kratzen sollte, ist es sinnvoll, die Nägel doch schon ganz vorsichtig zu kürzen. Du kannst sie entweder abknabbern – das hört sich zugegebenermaßen komisch an, klappt aber prima. Da Lippen sehr empfindsam sind, kann man mit ihnen sehr gut den Übergang zwischen Haut und Fingernagel fühlen. Wenn ein Nagel bereits eingerissen ist, kannst du ihn auch ganz behutsam seitlich nach oben abziehen.

Fingernägel schneiden oder knipsen?

Ich rate immer zu einer Schere, die komplett aus Metall besteht. Diese Scheren liegen besser in der Hand und schneiden sehr gut. Es gibt spezielle Baby-Nagelscheren aus Metall mit einer abgerundeten Spitze. Die Scheren mit Kunststoffgriff sind meistens stumpf und liegen oft nicht gut in der Hand. Von Nagelknipsern halte ich bei Babys generell nichts, da diese viel häufiger zu Verletzungen führen als Scheren. Bei einer Schere hat man einen deutlich besseren Überblick beim Schneiden, sodass es seltener zu Verletzungen der Haut kommt.

Abgerundete Nagelschere mit Etui