Meine Frau erlebte ein Trommelfeuer guter Ratschläge, weil ja Krabbeln so wichtig für die Entwicklung sei. Sätze wie "Kinder, die nicht krabbeln, sind später schlecht in Mathe" oder "bleiben ein Leben lang Bewegungslegastheniker" trugen sehr zur Verunsicherung bei. Auch wurde seine Sprachentwicklung kritisiert. "Da ist er ganz klar zurück. Was sagt denn eigentlich euer Kinderarzt dazu ...?"

Wenn meine Frau dann auch noch antwortete, dass der Vater Kinder- und Jugendarzt sei, blickte sie in fassungslose Gesichter. Heute ist unser Sohn 30 Jahre alt, hat erfolgreich eine Bankausbildung absolviert und einen Master of Science in Finance erworben. Zahlen sind ebenso sein Ding wie der Sport. Er spielt leidenschaftlich Volleyball und hat eine Qualifikation als österreichischer Landesskilehrer. Damit fährt er besser rückwärts Ski als ich vorwärts – und ich bin gekrabbelt.

Was ich damit sagen will: Die kindliche Entwicklung verläuft nicht in engen Rastern, sondern mit einer großen Variabilität. Sogenannte "Meilensteine" können lediglich als Anhaltspunkte dienen, um normvariante von krankhafter Entwicklung abzugrenzen.