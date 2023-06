Babyspielzeug aus Holz: In vielerlei Hinsicht eine gute Wahl!

In einer Zeit, in der Kunststoffspielzeug oft im Überfluss vorhanden ist, gewinnt Spielzeug aus natürlichen Materialien wie Holz immer mehr an Beliebtheit. Aber nicht nur deshalb ist Holzspielzeug eine gute Wahl für euer Baby. Wir werfen einen genaueren Blick darauf und geben euch ein paar Produkttipps an die Hand.