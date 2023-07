Wer verdient ein Anfänger-Baby? Warum bestimmte Sätze triggern

Ein einfaches Baby verdient man sich – oder nicht?

"Das hast du aber auch wirklich verdient", soll eine Mama zu einer anderen gesagt und sich dabei auf das pflegeleichte Baby der Mutter bezogen haben. So berichtet Nina bei Instagram. Das Problem dabei: Dieser Satz fiel in einer größeren Mami-Runde. Und führte zu der Assoziation, dass Mütter, die keine so einfachen Anfänger-Babys haben, es offenbar auch nicht verdient hätten ...

"Ach so … und Eltern mit Babys, die über ein gewisses Maß hinaus deutlich mehr 'fordern', die haben es dann wahrscheinlich einfach nicht verdient?", schreibt Nina wörtlich in ihrem Post, den ihr hier in voller Länge lesen könnt: