Vierfache Mutter: "Wenn Babys stundenlang schreien, hilft eigentlich nur ..."

Als Ingrid zum ersten Mal Mutter wurde, hatte sie sich alles ganz anders vorgestellt. Ein selig schlummerndes Baby in seinem Bettchen, stundenlange Spaziergänge mit dem Kinderwagen – diese Momente, die sich alle werdenden Eltern so romantisch ausmalen, blieben ihr verwehrt. Denn Ingrids Baby war ein High-Need-Baby. "Ich habe von Anfang an gespürt, dass etwas anders ist. Ich wollte es nicht 'Schreibaby' nennen, weil ich mich geschämt habe. Ich dachte, es liegt an mir."