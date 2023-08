Was tun, wenn das Baby dauerhaft schreit?

Wann ist ein Baby ein Schreibaby?

Gemeinhin wenn es mehr als drei Stunden am Tag drei Wochen lang über drei Monate schreit. Vielmehr ist jedoch das Empfinden der Eltern maßgebend: Manche Mütter und Väter sind verzweifelt, wenn ihr Kind drei Stunden am Tag schreit, andere, wenn es bloß eine Stunde weint.

Viele Eltern fragen sich, ob sie etwas falsch machen, wenn ihr Baby so viel weint ...

Fakt ist: Eltern verstehen ihr Kind nicht auf Anhieb, sie müssen es erst "lesen lernen". Das Schreien ist ein Signal, das von Mama und Papa verstanden werden muss. Vielleicht hat das Baby Hunger, vielleicht braucht es eine frische Windel ... Wenn Eltern das Signal richtig dekodiert und entsprechend auf sein Bedürfnis reagiert haben, erzeugt das beim Kind eine positive Rückmeldung – es fühlt sich gut aufgehoben; die Eltern fühlen sich dadurch wiederum bestärkt, was sie im Umgang mit ihrem Kind sicherer macht. Nun gibt es Säuglinge, die in den ersten drei Lebensmonaten durch den geringsten Reiz hocherregt sind und dauerhaft Schreien, sodass es für Eltern schwer ist, zu erkennen, was ihr Baby braucht. Das verunsichert natürlich, was sich aufs Kind überträgt und das Schreien noch verstärkt.