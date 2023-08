Das Baby schreit nachts – das hilft wirklich

Dr. Hoch: Ihre Tochter wacht nachts auf, weil sie nicht mehr müde genug ist. Bei drei Nickerchen am Tag bleibt nicht mehr viel Zeit für einen geruhsamen Nachtschlaf. Führen Sie deshalb eine Weile ein Schlafprotokoll. Am besten schreiben Sie einen Plan, wie Sie Ihren Tag gern strukturiert hätten. Also zum Beispiel um 7 Uhr die erste Mahlzeit, bis 8.30 Uhr spielen und aufräumen, von 9 bis 10 Uhr ausruhen, von 10 bis 12 Uhr einkaufen, spazieren gehen etc. Von 12 bis 12.30 Uhr Mittagessen, von 13 bis 14.30 Uhr ausruhen. An diesen Plan halten sich alle, die mit dem Kind zu tun haben, also auch der Vater, die Oma, der Babysitter etc. Ins Bett geht es zu der Zeit, die für das Kind optimal ist. Warum nicht bereits um 19 Uhr? Versuchen Sie, im Dreiviertel-Stunden-Rhythmus dahinzukommen. Wenn Ihr Baby bisher um 21 Uhr ins Bett geht, dann legen Sie es um 20.15 Uhr hin. Nach zehn Minuten verlassen Sie das Zimmer, um Ihre Tochter daran zu gewöhnen. Sollte Ihre Tochter weinen, gehen Sie wieder zu ihr, streicheln und beruhigen sie. Es kann einige Tage dauern, bis die Kleine sich an den neuen Rhythmus gewöhnt hat.

Problem Nr. 5: Überall lese ich, dass Babys auf dem Rücken schlafen sollen, um vor dem Plötzlichen Kindstod geschützt zu sein. Bisher habe ich auch darauf geachtet. Aber seit ein paar Wochen dreht sich unser Sohn (sechs Monate) nachts vom Rücken auf den Bauch. Ich stehe extra auf und drehe ihn zurück. Aber es dauert nicht lange und er liegt wieder auf dem Bauch. Das macht mir Angst!

Beatrice Cosmovici: Es gibt Kinder, die nur auf dem Bauch schlafen wollen. Bei meinen beiden Töchtern war das auch so. Machen Sie sich keine Sorgen – so klein ist Ihr Sohn ja nicht mehr. Wahrscheinlich kann er sein Köpfchen auch schon selbstständig heben und zur Seite drehen. Das können Sie auch tagsüber mit ihm üben: Legen Sie ihn auf den Bauch und spielen oder scherzen Sie mit ihm. Außerdem sollten Sie alles Überflüssige aus seinem Bettchen nehmen, wie beispielsweise Kissen, Decken oder viele Kuscheltiere. Dann sind Sie auf der sicheren Seite!

Problem Nr. 6: Unser Sohn (2) wandert seit einiger Zeit nachts zwischen zwei und drei Uhr in unser Bett. Dort schläft er sofort wieder ein – aber ich bin hellwach und finde nicht mehr zur Ruhe. Ich habe schon versucht, unseren Kleinen in sein Bett zurückzubringen, aber dann schreit er.

Beatrice Cosmovici: Viele Kinder haben Phasen, in denen sie nachts die Nähe ihrer Eltern suchen, zum Beispiel wenn sie krank sind, schlecht träumen oder der Tag sehr aufregend war. Das ist auch in Ordnung, solange es für die Eltern akzeptabel ist. Reden Sie mit Ihrem Mann und finden Sie eine gemeinsame Linie. Wenn Sie nachts Ihre Ruhe brauchen, sollten Sie Ihrem Kleinen liebevoll und konsequent mitteilen, dass jeder in seinem eigenen Bett schläft. Damit schaden Sie Ihrem Sohn nicht! Schwierig wird es eigentlich nur, sobald die Eltern sich nicht eindeutig verhalten. Kinder spüren Wankelmütigkeit sofort und fangen an zu quengeln – bis sie ihr Ziel erreicht haben: das Bett der Eltern.