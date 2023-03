Baby-Tagebuch schreiben: Eine romantische Vorstellung

Es hat schon etwas Romantisches an sich, das Festhalten aller kleinen und großen Meilensteine. In Schriftform. Eigentlich bin ich auch der Typ dafür. Schon als Teenie stand ich drauf, jeden Tag in mein persönliches Tagebuch zu schreiben. Über den neusten Schul-Tratsch oder meine Liebeleien. Und als ich dann schwanger war, malte ich mir aus, dass ich meinem Sohn eines Tages ein prall gefülltes Tagebuch überreichen würde. Dann könnte er alles ganz genau nachlesen – und ich könnte ihn sogar an meinen Gedanken teilhaben lassen. Schöne Vorstellung. Aber: Pustekuchen.

Zwischen Schummeleien und Schlussstrich

Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich mir eine laaaange Liste schrieb. Mit allen verpassten Meilensteinen, die ich nachtragen wollte. Das war ungefähr, als Mini ein Jahr alt war. Der erste Zahn, der erste Brei, und, und, und. Ich suchte sogar ein paar Bilder raus, die ich dazukleben wollte. Doch zum Ausdrucken bin ich nie gekommen. In der Drogerie habe ich im Windelwahn immer wieder den Gang zum Automaten verschwitzt. Irgendwann vergaß ich die Liste. Oder verdrängte sie eher. Schade drum, aber war halt so.