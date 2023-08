Musikalische Früherziehung – wichtig oder völlig übertrieben?

Bitte keinen Unterricht in den ersten drei Lebensjahren

Deshalb seien Unterricht und spezielle Musikgruppen am Anfang eher nebensächlich: "Es kann sicherlich etwas bringen, Unterricht oder Gruppen auszuprobieren, wenn man merkt, dass das Kind richtig Interesse an Musik hat", so Gößling. "Aber man verpasst nichts, wenn man das nicht macht. Die meisten Kinder fangen mit sechs bis acht Jahren an, ein 'richtiges' Instrument zu lernen, und das reicht völlig aus. Vorher bietet es sich an, das Interesse auf eine spielerische Art und Weise zu wecken."

Letztendlich gilt wie so oft, seinen eigenen und für die eigene Familie passenden Weg zu finden. Beobachtet euer Kind dafür genau und sprecht mit ihm. Am wichtigsten ist, ohne Druck Freude an der Musik zu wecken.

