Erstaunliche Besonderheiten von Oktober-Geburtstagskindern!

Baby-Horoskop

Jeder Monat fasziniert uns mit seinen ganz unterschiedlichen Eigenschaften und je nachdem, in welchem Monat sie geboren werden, schreiben Spirituelle – ebenso wie Wissenschaftler – auch Babys individuelle Eigenschaften zu. Hier lest ihr die Besonderheiten von Oktober-Babys und was ihre Sternzeichen über sie verraten ...