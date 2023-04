Eigenschaften von September-Babys – und warum das Glück auf ihrer Seite ist!

Besondere Eigenschaften von September-Babys

1. Hohe Lebenserwartung

Spanische Wissenschaftler finden mit einer Studie heraus, dass der Geburtsmonat in Zusammenhang mit der Lebenserwartung steht. Genauer gesagt: Je nachdem, über welche Monate die Schwangerschaft andauert, ist Babys Immunsystem bei der Geburt bereits etwas mehr oder eben weniger auf das Leben vorbereitet. Da die Schwangerschaft von Septemberkindern alle Sommermonate andauert, sorgt nicht zuletzt das Vitamin D der Sonneneinstrahlung für eine optimale Grundlage für ein gesundes und langes Leben. Laut Studie werden Septemberkinder sogar häufiger mehr als 100 Jahre alt!

2. Schlaues Köpfchen

Eine amerikanische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass im September Geborene durchschnittlich erfolgreicher in der Schule sind, als ihre Mitschüler. Woran das liegt? Ganz bestimmt an dem schlauen Köpfchen – aber auch daran, dass Septemberkinder bei der regulären Einschulung zu den älteren Kids in der Klasse gehören.

3. Kleine Vorbilder

Septemberkinder neigen dazu, Konflikte zu schlichten – oder ihnen direkt aus dem Weg zu gehen. Sie nehmen lieber eine Vorbildfunktion ein, als zu rebellieren. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit laut Studie statistisch gesehen gering, dass im September Geborene im Laufe des Lebens in kriminelle Handlungen verwickelt sind.