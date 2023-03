Diese Besonderheiten zeichnen Juli-Babys aus!

Besondere Eigenschaften von Juli-Babys

1. Hoffnungsvolle Optimisten

Die Laune von Juli-Kindern kann so schnell keiner trüben. Wissenschaftler fanden mit einer Studie heraus, dass der Geburtsmonat Juli die Stimmung seiner Kinder positiv beeinflusst. Passend dazu belegt eine weitere Studie, dass im Juli Geborene verhältnismäßig selten zu Depressionen neigen.

2. Wahre Größe

Statistisch gesehen haben Babys, die in den Sommermonaten geboren werden, zum einen ein höheres Geburtsgewicht als im Winter geborene Kinder. Zum anderen erreichen sie im Erwachsenenalter auch häufig eine höhere Zahl, was die Körpergröße angeht. Wahre Größe kommt bei Juli-Kindern also von innen – und von außen.

3. Kapitän der Gefühle

Forscher fanden mit einer Studie heraus, dass Juli-Kinder schon früher in der Lage sind, ihre Emotionen selbst zu regulieren, als Kinder, die in anderen Monaten geboren werden. Bereits mit etwa 18 Monaten zeigen sie diese starke Eigenschaft. Doch wie jeder gute Kapitän müssen auch sie ab und an durch einen Sturm der Gefühle – Stimmungsschwankungen gehören da einfach dazu.