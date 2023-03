Interessante Fakten über Juni-Babys – und warum sie echte Glückskinder sind!

Besondere Eigenschaften von Juni-Babys

1. Sonniges Gemüt

Der erste Sommermonat wirkt sich positiv auf die Gemüter seiner Kinder aus: Mit der Sonne strahlen auch Junikinder um die Wette. Sie lieben es, zu lachen und das Leben in Gesellschaft zu genießen. Das finden ungarische Wissenschaftler in einer Studie heraus, mit der untersucht wird, inwiefern der Geburtsmonat die Stimmung und den Charakter beeinflusst. Der Optimismus und das heitere Gemüt von im Juni Geborenen macht sie außerdem beliebt, denn die positive Art steckt an!

2. (Nobel)-Preisverdächtig!

Junikinder sind laut Statistik überdurchschnittlich clever. Sieht man sich die Liste der bisherigen Nobelpreisträger an, fällt auf, dass viele der Preisgekrönten im Juni geboren wurden. Besonders für Junikinder, die in der ersten Monatshälfte zur Welt kommen, soll die Wahrscheinlichkeit höher liegen, beispielsweise in die Fußstapfen des berühmten Philosophen Jean-Paul Sartre zu treten.

3. Nachtschwärmer und Morgenmuffel

Wissenschaftler finden in einer Studie über den Zusammenhang von Geburtsmonat und Schlafpräferenzen heraus, dass im Juni Geborene tendenziell dazu neigen, später schlafen zu gehen und dafür länger in den Tag zu schlafen. Während sie abends also sehr gesellig und aktiv sind, brauchen sie morgens etwas mehr Zeit für sich.