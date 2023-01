Alles über April-Babys und ihre Besonderheiten!

April-Baby: Geburtsstein

Der Geburtsstein des Monats April ist der Diamant. Der Name des Steins leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet so viel wie "der Unbezwingbare". Schließlich gilt der Diamant als härtester Stein und symbolisiert damit Unvergänglichkeit, Kraft und Schönheit. Tragen Aprilkinder ihn bei sich, soll er als ihr Glücksstein eine erfüllende Partnerschaft begünstigen, sowie Wohlstand und Stärke verleihen. Wer ein Aprilkind kennt, könnte als Geburtstagsgeschenk also ein besonderes Schmuckstück mit einem Diamanten verschenken.