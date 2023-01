Diese Besonderheiten haben März-Babys

Besondere Eigenschaften von März-Babys

1. Charisma und Optimismus sorgen für Beliebtheit!

Im März Geborene strahlen ein fast unvergleichliches Charisma aus. Das mag an ihren starken Sternzeichen liegen. Fische und Widder haben nämlich gemeinsam, dass sie optimistisch durchs Leben gehen und passend zum Frühlingsbeginn wie die Sonne strahlen.

2. Gewinnertyp

Aufgepasst, es könnt gut sein, dass ihr einem zukünftigen CEO oder Star in die Augen schaut, wenn ihr ein März-Baby habt. Ihre zielstrebige, dabei aber kreative Art, fördert erstaunliche Ergebnisse zutage. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass März-Kinder in der Regel mit die Ältesten in ihrer Schulklasse sind und so schon häufiger früh eine Führungsrolle einnehmen. Laut einer amerikanischen Studie ist immerhin ein beträchtlicher Prozentsatz an CEOs im März geboren.

3. Scharfe Augen

Amerikanische Wissenschaftler untersuchen den Zusammenhang zwischen Geburtsmonat und Gesundheit. Dabei finden sie in einer Studie heraus, dass März-Kinder zwar anfälliger für Allergien sind, da ihr Immunsystem noch fragil ist, wenn sie in der Pollenzeit zur Welt kommen. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit für Augenprobleme – vor allem Kurzsichtigkeit – sehr gering. Gute Aussichten!