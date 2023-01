Channing Tatum: "Ich werde meine Tochter nicht anlügen, wenn es um meine Stripper-Karriere geht”

Channing Tatum wird seine Tochter nicht anlügen, wenn es um seine Stripper-Vergangenheit geht ...

Januar 2023: Aktuell promotet Channing Tatum seinen neuesten Film "Magic Mike's Last Dance". In diesem Kontext wird er von einer Reporterin für Entertainment Tonight gefragt, wie er als Vater mit diesen lasziven Szenen und auch seiner tatsächlichen Stripper-Vergangenheit umgeht. Denn er hat diese Rolle nicht nur gespielt, sondern vor Jahren auch im wahren Leben sein Geld mit sexy Dance-Moves verdient. Seine Tochter Everly (die gemeinsame Tochter mit Jenna Dewan) ist heute neun. Noch gab es DAS Gespräch nicht, aber: "Wenn sie alt genug ist, um die Filme zu sehen, werden wir uns darüber unterhalten", erklärt er. "Es gibt keine Version von mir, die nicht die Konversation von 'Dad hat das nicht nur in Filmen gemacht, ich war ein echter Stripper' führen würde, also werde ich sie nicht anlügen." Okay, der Satz klingt etwas verschachtelt, aber was der gute Channing damit sagen wird: Er will einfach immer ehrlich zu seiner Tochter Everly sein. Wie schön! <3