Und nun ist Lindsay – wie wunderschön – schwanger! Auf ihrem Instagram Profil postete sie gestern dieses Foto mit einem Babybody, auf dem "Coming soon" steht – also übersetzt "Kommt bald" oder "Demnächst". Was damit gemeint ist, steht wohl außer Frage. Sie und ihr Ehemann erwarten ein Kind und die prominente Mama-to-be schreibt selbst dazu:

Wir sind gesegnet und aufgeregt!