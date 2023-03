Typisch August-Baby! Die interessanten Eigenschaften der Sommerkinder

Besondere Eigenschaften von August-Babys

1. Echte Glückskinder

Wissenschaftler haben in einer Studie die Relation zwischen Geburtsmonat und Glücklichsein erforscht. Das Ergebnis: Menschen, die in den Sommermonaten geboren werden, sind tendenziell glücklicher – oder sehen sich zumindest selbst so. Das gilt also auch für alle Augustkinder!

2. Geborene Psychologen

Augustkinder sind in ihrer Grundeinstellung optimistisch und zufrieden. Das wirkt sich auch auf ihr soziales Verhältnis zu anderen aus. Statistisch gesehen werden überdurchschnittlich viele Menschen, die im August geboren wurden, später einmal im Bereich der Psychologie tätig. Das nötige Einfühlungsvermögen bringen sie jedenfalls mit.

3. Von guter Gesundheit

Sommerkinder sollen laut Studie mit einem guten Immunsystem ausgerüstet sein. Tendenziell neigen Augustkinder also auch im Laufe des Lebens weniger zu Erkrankungen. Bereits bei der Geburt sind sie statistisch gesehen häufig größer und kräftiger als Kinder, die in kalten Monaten geboren werden.