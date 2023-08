Erschreckend: Chiropraktik-Fans lassen bei Babys die Knochen knacken

Scheinbar "witzige" Behandlungen

So hebt zum Beispiel dieser Chiropraktiker ein Mädchen, vielleicht ein Jahr alt, an den Fußfesseln hoch und lässt es baumeln. Zwischen den Justierungen, Grifftechniken, durch die Funktionsstörungen gelöst werden sollen, lächelt er das Kind an und spielt Kuckuck mit ihm. Zugegeben: Der Kleinen scheint die Behandlung nichts auszumachen.