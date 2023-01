Wachstumsschmerzen bei Kindern: Was hilft?

Kinder spüren Wachstumsschmerzen meistens in den Beinen

Am häufigsten tun Mädchen und Jungen bei Wachstumsschmerzen die Beine weh: Die Knie, Waden und Schienbeine schmerzen mal abwechselnd, mal beidseitig. Bei einigen Kindern sind auch die Arme betroffen. Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen sind seltener der Fall. Typisch ist, dass die Stellen weder gerötet noch geschwollen und die Schmerzen am nächsten Tag komplett verschwunden sind. Halten die Schmerzen auch tagsüber an, treten sie regelmäßig auf, hat das Kind Fieber oder sind Eltern aus einem anderen Grund unsicher, sollten sie mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter einen Arzt aufsuchen.

Gibt es Wachstumsschmerzen wirklich?

Kinder- und Jugendärzte diagnostizieren Wachstumsschmerzen immer nach dem Ausschlussprinzip. Das heißt: Erst wenn sich bei der Untersuchung nichts anderes feststellen lässt, handelt es sich um harmlose Gliederschmerzen. Rheuma, Knochentumore, -infektionen oder -verletzungen verursachen ähnliche Symptome. Diese können aber zum Beispiel mittels MRT oder Bluttests nachgewiesen werden. Wachstumsschmerzen hingegen können nicht per Test oder bildgebender Verfahren diagnostiziert werden – sie bleiben eine medizinische Schlussfolgerung, wenn ernsthafte Erkrankungen ausgeschlossen wurden.

Warum viele Kinder beim Wachsen Schmerzen haben, ist unklar, denn eigentlich tut Wachsen nicht weh. "Nach allem, was ich weiß, gibt es keine ordentlichen Studien zur Ursachenabklärung, nur Theorien und Spekulationen darüber, wie Wachstumsschmerzen entstehen", sagte Prof. Gerhard Binder, Wachstumsforscher und Oberarzt an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Tübingen kürzlich zur AOK.