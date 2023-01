Immunsystem und Stoffwechselfunktionen trainieren

Am besten geht man so oft wie möglich mit einem Baby spazieren. Die frische Luft ist gut für den Säugling. Durch den Temperaturunterschied zwischen warmer Wohnungsluft und kalter Außenluft wird sein Immunsystem von Anfang an optimal trainiert. Der Aufenthalt im Freien regt Kreislauf und Atmung an, die Stoffwechselfunktionen kommen besser in Gang. Außerdem braucht ein Baby Sonnenlicht - anfangs nur indirektes - damit sein Körper Vitamin D produzieren kann. Zudem haben Wissenschaftler festgestellt, dass Säuglinge, die häufig draußen sind, besser schlafen können. Ob die frische Luft müde macht oder das Wach-Schlaf-Zentrum im Gehirn schneller lernt, zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden - wie manche Experten meinen - dürfte für junge Eltern, die sich über jede durchgeschlafene Stunde freuen, unwichtig sein. Hauptsache, das Baby schläft gut.